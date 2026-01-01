Марафон пам’яті Героїв: у Луцьку організовують відкриті бігові тренування





Цьогоріч марафон буде 19 липня. Забіг організовують вже втретє.



Тренування стартували наприкінці квітня. Вони відбуваються декілька разів на тиждень, розповів у коментарі В’ячеслав Оксентюк.



Щовівторка та щочетверга учасники збираються на стадіоні «Авангард». У суботу — на різних локаціях.



Заняття організовує громадська організація «Сталева міць» за підтримки Федерації триатлону Ковеля. Заняття проводить тренер федерації триатлону Луцька Тарас Третяк.



Потренуватися регулярно приходить декілька десятків людей, з них хтось готується до марафону, а решта — просто хоче почати бігати.



«Найперше — це про бажання. До нас приходять дуже різні люди: військові, ветерани, родини загиблих, молодь, старші люди. Хтось готується до дистанції, а хтось просто приходить побігати й побути разом», — каже Оксентюк.



Він зауважує, що тренування підходять навіть для тих, хто ніколи раніше не бігав.



Учасники починають із легкої розминки, далі виконують спеціальні бігові вправи, після цього — основна частина з бігом. Наприкінці — розтяжка.



Участь у тренуваннях — безоплатна. Із собою радять взяти зручний одяг, кросівки та воду.



Дізнатися більше деталей можна за номером: +38 095 040 78 98.



Марафон 19 липня відбудеться за благодійні внески учасників. Кошти спрямують на потреби батальйону безпілотних систем 100 окремої механізованої бригади. Кожен учасник традиційно біжить на честь загиблого Героя.



Зареєструватися на забіг можна

Зареєструватися на забіг можна онлайн . Наразі реєстрація, залежно від дистанції, коштує від 500 до 1 200 грн для дорослих. З 1 червня вартість внеску зросте. Для окремих категорій учасників передбачені знижки, зокрема для ветеранів, військових та родин загиблих.

