Волиняни сьогодні прощатимуться з Героєм Сергієм Шулєповим
Сьогодні, 10:50
Сьогодні, 26 травня, громада проводжатиме в останню земну дорогу Захисника України з Нововолинська Сергія Шулєпова.
Про це повідомляє Твій Володимир у телеграмі.
О 12:45 кортеж вирушить від моргу за маршрутом: вул. Шпитальна — вул. Ковельська — вул. Данила Галицького — вул. Степана Бандери — до м. Нововолинськ.
«Просимо мешканців громади гідно провести Захисника, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху кортежу, а також водіїв, які матимуть змогу, долучитися до колони супроводу. Щирі співчуття рідним… Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
