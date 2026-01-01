Спроби рф «втягнути білоруський народ у чужу війну»: Україна відповідатиме дзеркально

Андрій Сибіга заявив, що Україна буде відповідати дзеркально на російські провокації, зокрема й на спроби рф «втягнути білоруський народ у чужу війну».



Про це Сибіга заявив під час спільного брифінгу з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською в Києві, передає кореспондентка



«Наша риторика завжди базується на конкретних даних і фактах. І вона пропорційна до масштабу загроз. Коли ми бачимо чергову спробу втягти білоруський народ у цю війну, чужу війну, звичайно, що ми реагуємо. Ми будемо дзеркалити. У разі провокативних, ворожих дій щодо України, Україна буде дзеркалити у своїх відповідях рішуче», — заявив Сибіга.



Він також прокоментував удар по Києву та прогнози нових ударів від МЗС росії. Сибіга вважає, що партнери не повинні піддаватися російським погрозам, а мають відповідати на них пропорційно — посиленням підтримки України.



«Ми обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися російському шантажу. Ми це вже все проходили і знаємо: коли він <путін> підвищує таку риторику, то він ескалює, намагається вплинути на так звану західну ментальність — то ядерні погрози, то спільні навчання у Білорусі», — сказав Сибіга.



Він назвав такі дії росії «насміханням над усіма мирними зусиллями» й демонстрацією того, що російське керівництво не зацікавлене в мирному процесі.



Зростання загроз із Білорусі



У квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. А на початку травня глава держави заявляв про «специфічну активність» з боку Білорусі біля кордону України.



Пізніше українська розвідка попередила, що російська сторона намагається долучити Білорусь до нових агресивних операцій — «або в напрямку України, або однієї з країн НАТО».



18 травня Міністерство оборони Білорусі повідомило про військові навчання за участі армії рф, на яких підрозділи нібито тренуватимуть бойове застосування ядерної зброї.



Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що можливі наступальні операції з боку Білорусі є цілком реальними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

