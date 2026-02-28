«Забронювала» чоловіка через комунальне підприємство: у волинської депутатки провели обшуки

Віри Федосюк. Слідство перевіряє можливе фіктивне працевлаштування її чоловіка та отримання ним бронювання від мобілізації.



Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 19 травня. Мовиться про кримінальне провадження, відкрите за ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – дії, що вчинені у великих розмірах), -



Відомо, що з жовтня 2024 року Віра Федосюк працевлаштувала у КП «Ковельські парки» на посаду електромонтажника свого чоловіка – Василя Федосюка, уродженця села Старі Кошари Ковельського району.



«Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановили, що під час робочого часу Василь Федосюк постійно займається особистими справами та підприємницькою діяльністю (встановленням, ремонтом та обслуговуванням кондиціонерів), не з’являється на своє робоче місце, при тому постійно отримує заробітну плату та бронювання від мобілізації», – зазначається в судовій ухвалі.



Вранці 12 травня 2026 року на підставі ухвали слідчого судді провели обшук за місцем проживання подружжя Федосюків, в ході якого виявили та вилучили мобільний телефон пана Василя; системний блок до комп’ютера, на якому виявили файли під назвами «робота», «прайси», в яких наявна інформація щодо монтажу кондиціонерів; його чорнові записи із зазначенням монтажу кондиціонерів, прізвищ та імен, цін, марок тощо.



У автомобілі Ford Transit, який належить йому, виявили та вилучили чорнові записи на 17 аркушів, блокнот із записами, видаткові накладні, товарний чек, рахунки на оплату, ціни на роботу та послуги, витяг з «Резерв +» на ім’я Василя Федосюка з бронюванням.



Під час обшуку за місцем працевлаштуванням у КП «Ковельські парки», що на вулиці Степана Бандери, 9 (у цій будівлі розташований також офіс місцевого осередку ВО «Батьківщина»), вилучили документи, які стосуються бронювання Федосюка, та чимало інших «паперів», у тому числі заяву про не повний робочий день від 6 березня 2026 року, наказ про надання йому матеріальної допомоги від 9 березня 2026-го, незаповнену заяву про надання відпустки Василю Федосюку з накладеною візою, наказ про його преміювання від 31 березня 2026-го, відомість нарахування лікарняних з 28.02.2026 по 04.03.2026, з 05.03.2026 по 06.03.2026. Вилучили мобільні телефони, один з них – Віри Федосюк, а інший – головного інженера підприємства.



Постановою слідчого поліції вилучене визнали речовими доказами. Слідчий звернувся до суду із клопотанням накласти арешт на це майно. До клопотання він додав витяг з ЄРДР, протоколи обшуків, допиту свідків та негласних слідчих дій.



Клопотання розглядалося у закритому судовому засіданні 19 травня, однак з ухвалою можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.



Як повідомив у суді слідчий, особова справа одного з працівників була вилучена з підстав того, що «на місце заброньованого Василя Федосюка користується бронню той працівник», і є підстави вважати, що це також фіктивне влаштування на роботу.



Віра Федосюк заперечила проти клопотання щодо свого телефону, вказуючи на те, що він був оглянутий під час обшуку, необхідний їй для зв’язку та роботи не лише як директора підприємства, а і як депутата міської ради.



Суддя Марина Грідяєва клопотання слідчого поліції про арешт майна задовольнила частково. Зокрема, наклали арешт на вилучені мобільні телефони – з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці провели слідчі дії у директорки комунального підприємства «Ковельські парки», депутатки Ковельської міської ради та голови фракції ВО «Батьківщина». Слідство перевіряє можливе фіктивне працевлаштування її чоловіка та отримання ним бронювання від мобілізації.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 19 травня. Мовиться про кримінальне провадження, відкрите за ч. 4 ст. 191 КК України, - повідомляє kovel.media.Відомо, що з жовтня 2024 року Віра Федосюк працевлаштувала у КП «Ковельські парки» на посаду електромонтажника свого чоловіка –, уродженця села Старі Кошари Ковельського району.«Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановили, що під час робочого часу Василь Федосюк постійно займається особистими справами та підприємницькою діяльністю (встановленням, ремонтом та обслуговуванням кондиціонерів), не з’являється на своє робоче місце, при тому постійно отримує заробітну плату та бронювання від мобілізації», – зазначається в судовій ухвалі.Вранці 12 травня 2026 року на підставі ухвали слідчого судді провели обшук за місцем проживання подружжя Федосюків, в ході якого виявили та вилучили мобільний телефон пана Василя; системний блок до комп’ютера, на якому виявили файли під назвами «робота», «прайси», в яких наявна інформація щодо монтажу кондиціонерів; його чорнові записи із зазначенням монтажу кондиціонерів, прізвищ та імен, цін, марок тощо.У автомобілі Ford Transit, який належить йому, виявили та вилучили чорнові записи на 17 аркушів, блокнот із записами, видаткові накладні, товарний чек, рахунки на оплату, ціни на роботу та послуги, витяг з «Резерв +» на ім’я Василя Федосюка з бронюванням.Під час обшуку за місцем працевлаштуванням у КП «Ковельські парки», що на вулиці Степана Бандери, 9, вилучили документи, які стосуються бронювання Федосюка, та чимало інших «паперів», у тому числі заяву про не повний робочий день від 6 березня 2026 року, наказ про надання йому матеріальної допомоги від 9 березня 2026-го, незаповнену заяву про надання відпустки Василю Федосюку з накладеною візою, наказ про його преміювання від 31 березня 2026-го, відомість нарахування лікарняних з 28.02.2026 по 04.03.2026, з 05.03.2026 по 06.03.2026. Вилучили мобільні телефони, один з них – Віри Федосюк, а інший – головного інженера підприємства.Постановою слідчого поліції вилучене визнали речовими доказами. Слідчий звернувся до суду із клопотанням накласти арешт на це майно. До клопотання він додав витяг з ЄРДР, протоколи обшуків, допиту свідків та негласних слідчих дій.Клопотання розглядалося у закритому судовому засіданні 19 травня, однак з ухвалою можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.Як повідомив у суді слідчий, особова справа одного з працівників була вилучена з підстав того, що «на місце заброньованого Василя Федосюка користується бронню той працівник», і є підстави вважати, що це також фіктивне влаштування на роботу.Віра Федосюк заперечила проти клопотання щодо свого телефону, вказуючи на те, що він був оглянутий під час обшуку, необхідний їй для зв’язку та роботи не лише як директора підприємства, а і як депутата міської ради.Суддяклопотання слідчого поліції про арешт майна задовольнила частково. Зокрема, наклали арешт на вилучені мобільні телефони – з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію