«Зараз усе дороге - і машиною їздити теж»: що кажуть лучани про підвищення вартості проїзду у маршрутках

У Луцьку з 13 травня підвищили вартість проїзду в міських автобусах — тепер одна поїздка коштує 24 гривні замість 18. Для пасажирів, які оплачують проїзд банківською карткою, також діє додаткова комісія — 50 копійок.

Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради. У міськраді пояснили, що причиною здорожчання стало суттєве зростання вартості пального, запчастин, страхування та витрат на обслуговування транспорту.

Журналісти ВСН поспілкувалися з лучанами та запитали, що вони думають про новий тариф і умови перевезення у міських автобусах.

Реакція лучан

Переважна більшість опитаних лучан називає новий тариф завищеним, особливо з огляду на стан громадського транспорту та умови поїздок.

«Я думаю, що багато. Придивіться до автобусів — вони шикарно живуть, аж дуже шикарно. Так що хай трошки втамують апетит», — каже лучанин Василь.

Частина містян зазначає, що навіть попередня вартість проїзду була відчутною для бюджету.

«Я думаю, що забагато. Хоча б як було — 18 гривень. Терпимо, але все-таки 24 гривні — дорого», — розповіла лучанка.

Нагадаємо, востаннє ціну на проїзд в транспорті піднімали у серпні 2025. Тоді, підняття цін аргументували тим, що значно зросли витрати на утримання транспорту.

Найбільше занепокоєння викликають щоденні витрати для школярів і студентів, а також працюючого населення, які користуються транспортом регулярно.

«Сьогодні їхала 12-кою — супер. А решта автобусів не дуже, — каже Надія Олександрівна.

Для учнів дорого. От онук їздить на навчання, то тільки на дорогу в день треба багато грошей. А ще ж треба поїсти».

Водночас частина містян сприймає підвищення спокійніше, зазначаючи, що зростання цін торкнулося всіх сфер.

«Виходить дорого, якщо кілька разів на день їхати. Але зараз усе дороге — і машиною їздити теж», — говорить лучанка Тетяна.

До слова, наприкінці квітня, у Луцьку також зросла ціна на проїзд у тролейбусах. Тепер, проїзд становить 12 грн за одну поїздку, а для школярів 6 грн.

Позиція міської влади

У міськраді пояснюють, що чинний тариф формувався з урахуванням значного зростання витрат перевізників. Зокрема, суттєво подорожчало пальне, яке є ключовим елементом собівартості перевезень.

За словами директора департаменту економічної політики Бориса Смаля, економічно обґрунтований тариф також зріс, тому перегляд вартості був неминучим.
Після підвищення тарифу вартість проїзду в луцьких автобусах становить 24 гривні, а остаточне рішення щодо роботи тарифу та його параметрів діє з моменту ухвалення виконкомом міської ради.
