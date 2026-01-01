Пішла з дому - і не повернулася: на Волині зникла безвісти 57-річна жінка

Поліція розшукує безвісти зниклу жительку Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Ліпич Лідії Михайлівни, 1968 року народження, жительки села Щитинь. 

Жінка 21 травня, близько 8 години, пішла з дому у невідомому напрямку та до цього часу не повернулася.

Прикмети: зріст - близько 165 см, середньої тілобудови, чорне волосся.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану, повідомити за номерами: 0504845341, 0683560021 або 102", - йдеться в повідомленні.


