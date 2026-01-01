Пішла з дому - і не повернулася: на Волині зникла безвісти 57-річна жінка
Сьогодні, 09:45
Поліція розшукує безвісти зниклу жительку Камінь-Каширського району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Ліпич Лідії Михайлівни, 1968 року народження, жительки села Щитинь.
Жінка 21 травня, близько 8 години, пішла з дому у невідомому напрямку та до цього часу не повернулася.
Прикмети: зріст - близько 165 см, середньої тілобудови, чорне волосся.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану, повідомити за номерами: 0504845341, 0683560021 або 102", - йдеться в повідомленні.
