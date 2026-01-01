Обстріл Ковеля: вже є звернення від 15 містян про пошкодження житла

До Ковельської міськради надійшли звернення від 15 мешканців про пошкодження нерухомого майна під час обстрілу, щоПро це у телеграмі повідомив Ковельський міський головаПровели засідання комісії з обстеження, фіксації фактів пошкоджень (руйнувань) об’єктів нерухомого майна. Розглянули звернення від ковельчан, які зазнали збитків внаслідок обстрілу нашого міста 13 травня.Попередньо члени комісії виїжджали на місця та обстежили пошкоджені квартири й приватні будинки. Основні руйнування — це пошкодження скла та віконних рам, покриття дахів.5 заявників уже мають повний пакет необхідних документів. Після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради люди отримають грошову компенсацію з бюджету громади на відшкодування витрат.На сьогодні зареєстровано 15 звернень від постраждалих містян. Власники помешкань зараз активно збирають документи, які згодом розгляне комісія.