Обстріл Ковеля: вже є звернення від 15 містян про пошкодження житла
Сьогодні, 09:25
До Ковельської міськради надійшли звернення від 15 мешканців про пошкодження нерухомого майна під час обстрілу, що стався 13 травня.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Провели засідання комісії з обстеження, фіксації фактів пошкоджень (руйнувань) об’єктів нерухомого майна. Розглянули звернення від ковельчан, які зазнали збитків внаслідок обстрілу нашого міста 13 травня.
Попередньо члени комісії виїжджали на місця та обстежили пошкоджені квартири й приватні будинки. Основні руйнування — це пошкодження скла та віконних рам, покриття дахів.
5 заявників уже мають повний пакет необхідних документів. Після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради люди отримають грошову компенсацію з бюджету громади на відшкодування витрат.
На сьогодні зареєстровано 15 звернень від постраждалих містян. Власники помешкань зараз активно збирають документи, які згодом розгляне комісія.
