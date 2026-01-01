Осколки в оці, коліні та лобі: у якому стані постраждалі після обстрілу Ковеля на Волині
Сьогодні, 21:45
У Ковелі четверо людей звернулися по медичну допомогу після російського обстрілу 13 травня. Трьох з них прооперували, ще одна людина отримала незначну рану та відмовилася від госпіталізації.
Про це 14 травня у телефонному коментарі Суспільному розповів генеральний директор Ковельського медичного територіального об'єднання Валентин Вітер.
"Одній людині попали осколки в око, другій людині попали осколки в коліно. У третьої людини ковзна рана — пройшлося скло по лобу", — зазначив Валентин Вітер.
Нині госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості. За словами директора медзакладу, двох із них планують виписати найближчими днями. Пацієнт із травмою ока потребує тривалішого лікування, то ж у стаціонарі він може перебувати до тижня.
Що відомо про атаку БпЛА на Волині 13 травня
13 травня під час атаки російських БпЛА у центральній частині Луцька лунали вибухи, зайнялася пожежа. Повітряна тривога тривала 5 годин. Також безпілотники атакували місто Ковель.
Внаслідок атаки російських БпЛА на Волині травмувалися п'ятеро людей, четверо Ковелі, один — у Луцьку. Ніхто не загинув. В обласному центрі зафіксували пошкодження декількох нежитлових приміщень. В Ковелі внаслідок влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури пошкоджено маршрутку та житловий будинок. Через атаку у Луцьку та Ковелі обмежували проїзд для транспорту на окремих вулицях.
Також під час денної атаки на території Мар'янівської громади на Волині впав БпЛА. В Олицькій громаді сили ППО збили російський БпЛА. Також є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури в районі Ківерців. Відбій повітряної тривоги через дронову атаку на Волині оголосили о 17:58. Загроза тривала впродовж п'яти годин.
