Цех картонних коробок на Волині виставили на продаж за понад 1 млн грн: що відомо про аукціон

Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон цех картонних коробок у Волинській області. Стартова ціна об’єкта становить 1,1 млн грн, а сам аукціон запланований на 25 травня.

Як пише Delo.ua, про це свідчить аукціон на ФДМУ.

Нерухомість на аукціоні

Об’єктом продажу є двоповерхова будівля цеху, зведена у 1991 році, загальною площею 680 кв. м.

Цех розташований у Луцькому районі Волинської області, на території Колківської громади. Об’єкт перебуває у державній власності та обліковується на балансі ДП "Ліси України". Будівля потребує ремонту.

емельна ділянка під об’єктом окремо не виділялася та не входить до предмета продажу. Вона перебуває у державній власності та надана у постійне користування лісогосподарському підприємству. Питання землекористування покупець має вирішувати самостійно після набуття права власності на нерухомість.

Аукціон проходитиме в межах малої приватизації. Потенційні покупці можуть ознайомитися з об’єктом у робочі дні за попередньою домовленістю, а також через віртуальну кімнату даних, де розміщено повний пакет документів.

Додатково переможець аукціону зобов’язаний компенсувати витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 725 грн.

