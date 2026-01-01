Цех картонних коробок на Волині виставили на продаж за понад 1 млн грн: що відомо про аукціон





Як пише



Нерухомість на аукціоні



Об’єктом продажу є двоповерхова будівля цеху, зведена у 1991 році, загальною площею 680 кв. м.



Цех розташований у Луцькому районі Волинської області, на території Колківської громади. Об’єкт перебуває у державній власності та обліковується на балансі ДП "Ліси України". Будівля потребує ремонту.



емельна ділянка під об’єктом окремо не виділялася та не входить до предмета продажу. Вона перебуває у державній власності та надана у постійне користування лісогосподарському підприємству. Питання землекористування покупець має вирішувати самостійно після набуття права власності на нерухомість.



Аукціон проходитиме в межах малої приватизації. Потенційні покупці можуть ознайомитися з об’єктом у робочі дні за попередньою домовленістю, а також через віртуальну кімнату даних, де розміщено повний пакет документів.



Додатково переможець аукціону зобов’язаний компенсувати витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 725 грн.

