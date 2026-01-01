15 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у журналіста та військового(на фото), у журналістки Елі Серкожаєвої, депутата Волиньради Бориса Бабійчука.Вітаємо їх, а також іменників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить імена Дмитро, Пахом, Макар, Анастасія.Бажаємо їм здоров'я, довголіття, радості від життя.15 травня 1961 року відкрилася Луцька дитяча художня школа.Цього ж дня 1965-го згідно з Постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР «Про заходи щодо поліпшення підготовки кадрів для торгівлі і громадського харчування» та наказу Міністра торгівлі УРСР був створений Луцький технікум радянської торгівлі (зараз Коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки).15 травня в церковному календарі — день пам'яті Пахомія Великого. Він жив у IV століть та зробив чимало добрих справ. Народився Пахомій в Єгипті та сповідував християнство. Крім того, слід сказати, що він є батьком монастирського життя в Єгипті. Тут він створив свої чернечі правила, якими також дотримувався все своє життя.Також 15 травня Міжнародний день захисту клімату. Цей день має на меті привернути увагу міжнародної спільноти до проблем зміни клімату. Він був заснований Організацією Об'єднаних Націй як відповідь на заклик метеорологів захистити клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь.А ще 15 травня святкують Міжнародний день сім'ї. Це свято було засновано Генеральною Асамблеєю ООН 1993 року з призначення підкреслити важливість сім'ї як основного елемента суспільства та як берегині людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь.