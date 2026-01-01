У ТРЦ «Порт City» змінюють тарифи на паркування

У ТРЦ «Порт City» змінюють тарифи на паркування
У луцькому ТРЦ «Порт City» почнуть діяти нові тарифи на користування парковкою. Зміни стосуватимуться як денного, так і нічного часу.

Про нові тарифи попередили у ТРЦ, пише misto.media.

З 18 травня денний тариф діятиме з 05:00 до 00:00. За першу годину паркування водіям доведеться заплатити 20 гривень. Починаючи з 61-ї хвилини, вартість становитиме 40 гривень за кожну наступну годину.

Також у «Порт City» вводять окремий нічний тариф. У період із 00:00 до 05:00 паркування коштуватиме 500 гривень за годину.

Оплатити послугу можна буде лише безготівково через паркомати, розміщені на входах і виходах торгово-розважального центру.

Графік роботи:

підземний парікнг працює з 8:00 до 21:00;

наземна автостоянка працює з 5:00 до 00:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: парковка, Луцьк, ТРЦ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Цех картонних коробок на Волині виставили на продаж за понад 1 млн грн: що відомо про аукціон
Сьогодні, 22:43
У ТРЦ «Порт City» змінюють тарифи на паркування
Сьогодні, 22:12
Осколки в оці, коліні та лобі: у якому стані постраждалі після обстрілу Ковеля на Волині
Сьогодні, 21:45
Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Сергія Грисюка
Сьогодні, 21:15
Спалах хантавірусу: яка ситуація на Волині та як вберегтись
Сьогодні, 20:38
Медіа
відео
1/8