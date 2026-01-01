У ТРЦ «Порт City» змінюють тарифи на паркування





Про нові тарифи попередили у ТРЦ, пише



З 18 травня денний тариф діятиме з 05:00 до 00:00. За першу годину паркування водіям доведеться заплатити 20 гривень. Починаючи з 61-ї хвилини, вартість становитиме 40 гривень за кожну наступну годину.



Також у «Порт City» вводять окремий нічний тариф. У період із 00:00 до 05:00 паркування коштуватиме 500 гривень за годину.



Оплатити послугу можна буде лише безготівково через паркомати, розміщені на входах і виходах торгово-розважального центру.



Графік роботи:



підземний парікнг працює з 8:00 до 21:00;



наземна автостоянка працює з 5:00 до 00:00.

