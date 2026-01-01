Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Сергія Грисюка

Підтвердилася загибель жителя села Квітневе Доросинівської громади, воїна Сергія Миколайовича Грисюка.

Про це повідомили на офіційній сторінці Доросинівської громади.

Сергій Грисюк (1973 року народження) мужньо виконував службові обов'язки на одній із найгарячіших ділянок фронту. Життя воїна обірвалося ще 20 жовтня 2023 року внаслідок ворожого авіаудару поблизу населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області. До цього часу Герой офіційно вважався зниклим безвісти.
Тіло захисника привезуть на малу Батьківщину, 16 травня. Мешканців громади просять гідно зустріти земляка, сформувавши «живий коридор».

11:00 – прибуття траурного кортежу в село Доросині (біля меморіалу пам’яті загиблим воїнам-землякам).

Далі кортеж прослідує у село Квітневе до будинку загиблого.

Чин поховання відбудеться на місцевому кладовищі.

У зв’язку із трагічною подією, розпорядженням керівництва громади на території Доросинівської сільської ради оголошено триденну жалобу з 14 по 16 травня 2026 року.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

