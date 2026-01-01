Спалах хантавірусу: яка ситуація на Волині та як вберегтись

Не так давно зафіксували спалах хантавірусу на нідерландському круїзному лайнері MV Hondius, де були й українці. У квітні було зафіксовано перші смерті. Вірус не новий і давно відомий у світі та Україні.Про те, чи фіксувалися випадки хантавірусу цього року на Волині та як убезпечити себе від нього журналістам сайту «Конкурент» розповіли фахівці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.За їх словами, у 2026 році на Волині випадки хантавірусу не реєструвалися. Проте в межах епідеміологічного нагляду в Україні щороку реєструються випадки хантавірусних інфекцій, зокрема геморагічної гарячки з нирковим синдромом. Усі пацієнти, у яких такі випадки були підтверджені минулого року, отримали необхідну медичну допомогу та одужали. Це свідчить про здатність лабораторної мережі в Україні виявляти хантавірусні інфекції, а системи охорони здоров'я – надавати необхідну медичну допомогу пацієнтам.Хантавіруси – це група вірусів, природними переносниками яких є гризуни. У людей хантавірусні інфекції можуть спричиняти два основні захворювання:- геморагічну гарячку з нирковим синдромом, що поширена переважно в Європі та Азії;- хантавірусний легеневий синдром, що реєструється переважно у країнах Західної півкулі. У випадку спалаху на лайнері йдеться про вірус Andes – різновид хантавірусу, який зустрічається в Південній Америці та може передаватися від людини до людини за умов тісного і тривалого контакту. Цей різновид хантавірусу в Україні не циркулює.Для нашої країни характерні інші різновиди хантавірусів, які передаються людині від інфікованих гризунів – через контакт із їхніми виділеннями (сечею, фекаліями або слиною). Передача від людини до людини вірусів, що реєструються в Україні, не зафіксована.Інфекції, спричинені хантавірусами, можуть викликати:лихоманку,головний біль,загальну слабкість,нудоту, блювання,біль у животі,біль у попереку,порушення сечовиділення,у тяжких випадках – кровотечі та ниркову недостатність.У разі появи симптомів, які можуть свідчити про хантавірусну інфекцію, необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря або найближчого закладу охорони здоров'я. Особливо важливо повідомити лікаря про можливий контакт із гризунами або перебування у місцях, де могли бути їхні виділення – у підвалах, господарських приміщеннях, на складах, дачах, у лісових чи польових умовах, водоймах.Самолікування може бути небезпечним, оскільки хантавірусна інфекція здатна призводити до тяжких ускладнень. Тому раннє звернення за медичною допомогою дозволяє своєчасно провести діагностику та необхідне лікування.Основна профілактика хантавірусних інфекцій в Україні залишається незмінною:- уникайте контакту з гризунами та їхніми виділеннями;не чіпайте тварин, їхніх гнізд чи екскрементів;- не здіймайте пил у старих або закинутих приміщеннях -– він може містити вірус. Ступайте обережно. Замість підмітання - робіть вологе прибирання;- зберігайте їжу у герметичних контейнерах;- уникайте ночівлі в місцях, де можуть бути заражені гризуни;- на природі використовуйте намет із захисною сіткою та дотримуйтеся гігієни рук і продуктів;- дезінфікуйте поверхні в приміщеннях, де були помічені гризуни;- використовуйте спиртовмісні або інші ефективні антисептики для обробки підлоги, столів та інших місць, де могли бути виділення тварин;- у місцях виявлення гризунів необхідно своєчасно проводити дератизаційні заходи для запобігання поширенню інфекційних захворювань.Допомогу у цьому надає Центр контролю та профілактики хвороб і його територіальні структурні підрозділи. У відповідь на звернення фахівці проводять дератизаційні заходи із застосуванням ефективних технологій.Контакти для звернень:м. Луцьк, пр. Волі 55, телефон: +38 095 519 8258, [email protected] м. Ковель, вул. Незалежності, 17, телефон: (03352) 59354, [email protected] м. Камiнь-Каширський, вул. Ковельська, 22, тел/факс: 2-31-30, [email protected] сел. Маневичі, вул. Незалежності, 3, тел./факс: (03376) 2-14-77, [email protected] м. Володимир, вул.Устилузька, 29, телефон: (03342) 3-40-25, [email protected]

