Не стихають материнські сльози: підтвердили загибель Героя з Волині Олега Дерев’янчука

Не стихають материнські сльози від болючих на фронті. Кожна страшна звістка крає серце через втрату мужніх українських захисників. На жаль, після довгих надій та очікувань підтвердилася трагічна звістка про загибель маневичанина, стрільця штурмового спеціалізованого відділення, 1987 року народження.Про це повідомили у Маневицькій громаді."Олег Леонідович у жовтні 2024 року добровільно підписав контракт і став до лав оборонців держави. Службу проходив в одному зі штурмових підрозділів Збройних Сил України, захищаючи кожен метр рідної землі та спокій своїх земляків від ненависного окупанта.Наприкінці листопада 2024 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині із захисту суверенітету України, мужній воїн зник безвісти. Жевріли сподівання на його щасливе повернення, але нещодавно стало відомо, що наш земляк загинув.Немає слів, аби втамувати біль матері Лідії Валентинівни, у серці якої довгий час жили і надія, і невимовна туга. Без батька залишилися донька Софія та син Кирило. У скорботі — вся родина, друзі, побратими та земляки.Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким нашого відважного воїна", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час зустрічі скорботного кортежу із тілом Олега Дерев’янчука на Маневиччині повідомлять додатково.