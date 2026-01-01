Обстріл Волині: у якому стані постраждалі від російської атаки

Обстріл Волині: у якому стані постраждалі від російської атаки
На Волині постраждалі від ворожої атаки мешканці перебувають у задовільному стані. Загалом по допомогу звернулося 5 людей, з них у Луцьку — одна людина.

Як повідомив misto.media начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Юрій Легкодух. Причина звернення — гостра реакція на стрес.

Наразі стан пацієнта задовільний, він ще перебуває під наглядом медиків.

У Ковелі за допомогою звенулося чотири людини, розповів генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер. У постраждалих — порізи та осколкові поранення.

Троє з них наразі перебувають у лікарні зі станом середнього та легкого ступеня тяжкості. Їх планують виписати найближчими днями.

Більшість людей у задовільному стані, додав Валентин Вітер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Удар по Києву: з-під завалів дістали тіло 12-річної дівчини, кількість загиблих зросла до семи
Сьогодні, 18:02
Біля Луцька горів житловий будинок
Сьогодні, 17:07
Обстріл Волині: у якому стані постраждалі від російської атаки
Сьогодні, 16:46
Через 15 років подружжя з Волині повернулося з Білорусі та отримало нові паспорти
Сьогодні, 16:15
Перестало битися серце військового з Волині Юрія Шевчука
Сьогодні, 15:45
Медіа
відео
1/8