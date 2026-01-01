Обстріл Волині: у якому стані постраждалі від російської атаки





Як повідомив Юрій Легкодух. Причина звернення — гостра реакція на стрес.



Наразі стан пацієнта задовільний, він ще перебуває під наглядом медиків.



У Ковелі за допомогою звенулося чотири людини, розповів генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер. У постраждалих — порізи та осколкові поранення.



Троє з них наразі перебувають у лікарні зі станом середнього та легкого ступеня тяжкості. Їх планують виписати найближчими днями.



Більшість людей у задовільному стані, додав Валентин Вітер.

