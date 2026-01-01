Обстріл Волині: у якому стані постраждалі від російської атаки
Сьогодні, 16:46
На Волині постраждалі від ворожої атаки мешканці перебувають у задовільному стані. Загалом по допомогу звернулося 5 людей, з них у Луцьку — одна людина.
Як повідомив misto.media начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Юрій Легкодух. Причина звернення — гостра реакція на стрес.
Наразі стан пацієнта задовільний, він ще перебуває під наглядом медиків.
У Ковелі за допомогою звенулося чотири людини, розповів генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер. У постраждалих — порізи та осколкові поранення.
Троє з них наразі перебувають у лікарні зі станом середнього та легкого ступеня тяжкості. Їх планують виписати найближчими днями.
Більшість людей у задовільному стані, додав Валентин Вітер.
