Через 15 років подружжя з Волині повернулося з Білорусі та отримало нові паспорти
Сьогодні, 16:15
Подружжя з Волині Павло та Галина, які у 2009 році виїхали на постійне проживання до Білорусі, повернулися в Україну та отримали нові паспорти громадян України.
Документи їм оформили у формі ID-карток, розповіла 14 травня у коментарі Суспільному речниця міграційної служби Волині Наталія Левчук.
"Для нас вони лишилися громадянами України. Коли вони виїжджали, то лишили українські паспорти. Тепер вони написали заяву про те, що повертаються в Україну", — зазначила речниця.
Повернутися додому подружжя вирішило через погіршення стану здоров’я жінки — їй стало складно самостійно пересуватися. Дорога пролягала через Польщу, скористалися допомогою перевізника.
Нині Павло та Галина перебувають на Волині у селі Чевель, де проживають їхні діти та родичі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Документи їм оформили у формі ID-карток, розповіла 14 травня у коментарі Суспільному речниця міграційної служби Волині Наталія Левчук.
"Для нас вони лишилися громадянами України. Коли вони виїжджали, то лишили українські паспорти. Тепер вони написали заяву про те, що повертаються в Україну", — зазначила речниця.
Повернутися додому подружжя вирішило через погіршення стану здоров’я жінки — їй стало складно самостійно пересуватися. Дорога пролягала через Польщу, скористалися допомогою перевізника.
Нині Павло та Галина перебувають на Волині у селі Чевель, де проживають їхні діти та родичі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Через 15 років подружжя з Волині повернулося з Білорусі та отримало нові паспорти
Сьогодні, 16:15
Перестало битися серце військового з Волині Юрія Шевчука
Сьогодні, 15:45
Порівняння популярних редакторів коду: плюси і мінуси
Сьогодні, 15:30