Через 15 років подружжя з Волині повернулося з Білорусі та отримало нові паспорти

Павло та Галина, які у 2009 році виїхали на постійне проживання до Білорусі, повернулися в Україну та отримали нові паспорти громадян України.



Документи їм оформили у формі ID-карток, розповіла 14 травня у коментарі Наталія Левчук.



"Для нас вони лишилися громадянами України. Коли вони виїжджали, то лишили українські паспорти. Тепер вони написали заяву про те, що повертаються в Україну", — зазначила речниця.



Повернутися додому подружжя вирішило через погіршення стану здоров’я жінки — їй стало складно самостійно пересуватися. Дорога пролягала через Польщу, скористалися допомогою перевізника.



Нині Павло та Галина перебувають на Волині у селі Чевель, де проживають їхні діти та родичі.

