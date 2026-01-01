Перестало битися серце військового з Волині Юрія Шевчука

Перестало битися серце військового з Волині Юрія Шевчука
Перестало битися серце військового Юрія Володимировича Шевчука, 18.04.1978 р.н., жителя с. Черемошне.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

"Воїн перебував удома у відпустці за станом здоров’я після тяжких поранень, які отримав на фронті 29 червня 2025 року.

Старший солдат, стрілець ВЧ А3425 Юрій Шевчук був мобілізований у військо у квітні 2025 року, останнім місцем служби був Покровський напрямок.

Висловлюємо щирі співчуття рідним захисника - дружині Інні Анатоліївні, донькам Тетяні та Марії, синові Миколі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про чин похорону повідомлять додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через 15 років подружжя з Волині повернулося з Білорусі та отримало нові паспорти
Сьогодні, 16:15
Перестало битися серце військового з Волині Юрія Шевчука
Сьогодні, 15:45
Порівняння популярних редакторів коду: плюси і мінуси
Сьогодні, 15:30
Атака на Волинь: до поліції надійшло 55 звернень про пошкодження майна
Сьогодні, 15:05
Спіймали на хабарі: депутату Волиньради Валентину Кошельнику оголосили вирок
Сьогодні, 14:38
Медіа
відео
1/8