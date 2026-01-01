Перестало битися серце військового з Волині Юрія Шевчука

Юрія Володимировича Шевчука, 18.04.1978 р.н., жителя с. Черемошне.



Про це повідомили у Колодяжненській громаді.



"Воїн перебував удома у відпустці за станом здоров’я після тяжких поранень, які отримав на фронті 29 червня 2025 року.



Старший солдат, стрілець ВЧ А3425 Юрій Шевчук був мобілізований у військо у квітні 2025 року, останнім місцем служби був Покровський напрямок.



Висловлюємо щирі співчуття рідним захисника - дружині Інні Анатоліївні, донькам Тетяні та Марії, синові Миколі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про чин похорону повідомлять додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

