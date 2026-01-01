Перестало битися серце військового з Волині Юрія Шевчука
Сьогодні, 15:45
Перестало битися серце військового Юрія Володимировича Шевчука, 18.04.1978 р.н., жителя с. Черемошне.
Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Воїн перебував удома у відпустці за станом здоров’я після тяжких поранень, які отримав на фронті 29 червня 2025 року.
Старший солдат, стрілець ВЧ А3425 Юрій Шевчук був мобілізований у військо у квітні 2025 року, останнім місцем служби був Покровський напрямок.
Висловлюємо щирі співчуття рідним захисника - дружині Інні Анатоліївні, донькам Тетяні та Марії, синові Миколі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин похорону повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
