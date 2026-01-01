Атака на Волинь: до поліції надійшло 55 звернень про пошкодження майна

13 травня на місці денної атаки в області працювали співробітники ГУНП, працівники Луцького й Ковельського райуправлінь поліції, криміналісти, вибухотехніки, патрульна поліція.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Поліцейські оглядали територію, документували наслідки атаки і зібрали докази воєнного злочину.Розслідування за ст. 438 ККУ розпочало управління СБУ.Поблизу був розгорнутий мобільний штаб для прийому заяв від людей, в яких постраждало майно.Станом на 14 травня до поліції надійшло 55 звернень волинян з області про пошкодження майна: поліцейські належним чином все оформили, аби люди могли отримати компенсацію.Окрім того, поліцейські регулювали рух транспорту, допомагали людям покинути територію обстрілів, проводили до укриттів.У Ковелі травмовано 4 осіб. На щастя, без загиблих.