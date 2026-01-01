Спіймали на хабарі: депутату Волиньради Валентину Кошельнику оголосили вирок





Йому присудили 3,6 років позбавлення волі, повідомили 14 травня в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, пише



Йдеться про Валентина Кошельника, якого на хабарі затримали восени 2023 року. Слідство встановило, що депутат за гроші обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки для створення підприємства з утилізації відходів.



Суд визнав ексдепутата облради винуватим в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України караються штрафом або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років).



Окрім позбавлення волі суд також заборонив Валентину Кошельнику обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування строком на 3 роки.



До набрання вироком законної сили ексдепутат перебуває під вартою. На оскарження вироку у нього є 30 днів.



Що відомо про затримання депутата Валентина Кошельника



Зранку 13 вересня 2023 року Володимирський міський голова Ігор Пальонка у відеозверненні повідомив, що в міськраді та в нього вдома провели обшуки. Згодом правоохоронці повідомили, що це відбулося у рамках провадження про отримання хабаря.



Цього ж дня під час одержання від підприємця 35 тисяч доларів США затримали депутата обласної ради Валентина Кошельника. Це відбулося під час баскетбольного матчу на місцевому стадіоні. Йому оголосили підозру у зловживанні впливом.



15 вересня 2023 року Вищий антикорупційний суд арештував депутата на 60 діб і призначив заставу у розмірі 900 тисяч гривень. В листопаді того ж року він вніс заставу.



1 листопада слідчі Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої прокуратури завершили розслідування за підозрою депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника у хабарництві.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок обвинуваченому у хабарництві колишньому депутату Волинської обласної ради.Йому присудили 3,6 років позбавлення волі, повідомили 14 травня в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, пише Суспільне Йдеться про, якого на хабарі затримали восени 2023 року. Слідство встановило, що депутат за гроші обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки для створення підприємства з утилізації відходів.Суд визнав ексдепутата облради винуватим в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України караються штрафом або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років).Окрім позбавлення волі суд також заборонив Валентину Кошельнику обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування строком на 3 роки.До набрання вироком законної сили ексдепутат перебуває під вартою. На оскарження вироку у нього є 30 днів.Зранку 13 вересня 2023 року Володимирський міський головау відеозверненні повідомив, що в міськраді та в нього вдома провели обшуки. Згодом правоохоронці повідомили, що це відбулося у рамках провадження про отримання хабаря.Цього ж дня під час одержання від підприємця 35 тисяч доларів США затримали депутата обласної ради Валентина Кошельника. Це відбулося під час баскетбольного матчу на місцевому стадіоні. Йому оголосили підозру у зловживанні впливом.15 вересня 2023 року Вищий антикорупційний суд арештував депутата на 60 діб і призначив заставу у розмірі 900 тисяч гривень. В листопаді того ж року він вніс заставу.1 листопада слідчі Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої прокуратури завершили розслідування за підозрою депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника у хабарництві.

