Завтра, 15 травня, у Луцьку прощатимуться з воїном Василем Зубчиком
Сьогодні, 14:07
15 травня відбудеться прощання з Героєм Василем Зубчиком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У п’ятницю, 15 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Зубчика Василя Федоровича (15.06.1975 р.н.), який помер 3 травня 2026 року внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області.
Завтра, 15 травня, о 10.00 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці Гетьмана Сагайдачного, де мешкав Герой, а потому — до кафедрального собору Святої Трійці", - йдеться в повідомленні.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
