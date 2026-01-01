Волинські добровольці-поліцейські отримали нагороди на фронті

На фронті волинські поліцейські – бійці стрілецького батальйону – отримали відзнаки. Їх вручив заступник Голови НПУ, генерал поліції третього рангу Олександр Фацевич днями, перебуваючи на сході.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські-добровольці на найгарячіших ділянках фронту невтомно продовжують нищити окупантів.

За успішне планування бойових дій, високі показники у бойовій підготовці, відмінне несення служби Олександр Фацевич вручив побратимам почесний нагрудний знак Срібний Хрест від Головнокомандувача ЗСУ.

«Андрій Яшнюк, Петро Любчик, Володимир Гайдучик, дякуємо і пишаємось! Вдячні всім Силам Оборони і поліцейським-добровольцям за захист», - йдеться у повідомленні.


