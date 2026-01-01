Київ, Волинь та ще 10 областей мають перебої зі світлом через масовану атаку
Сьогодні, 12:24
Під час масованої атаки по Україні війська рф цілили по критичній інфраструктурі, зокрема по енергетичному сектору.
Про це повідомило «Укренерго», пише Громадське.
Станом на ранок 14 травня через обстріли знеструмлені споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та місті Київ.
«Аварійно-відновлювальні роботи у кожному з регіонів почались одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів», — зазначили в «Укренерго».
Окрім того, через грозу та пориви вітру на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 50 населених пунктів у Дніпропетровській та Полтавській областях.
Енергетики помітили зниження споживання електроенергії — через ясну погоду у низці областей сонячні панелі працюють ефективніше. Тож енергетики закликають перенести активне енергоспоживання на денний час — з 11:00 до 15:00.
«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години та не вмикайте кілька таких приладів одночасно з 18:00 до 22:00», — закликали в «Укренерго».
Про атаку
Напередодні, 13 травня, Головне управління розвідки попередило, що росія почала комбіновану повітряну атаку проти України, яка може мати тривалий характер. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про передислокацію російської тактичної авіації — це може свідчити про підготовку до масованого удару по Україні.
За даними розвідників, у першій хвилі атаки окупанти застосовують значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України й ураження цивільних обʼєктів. А надалі запускають значну кількість крилатих ракет повітряного й морського базування, а також балістики.
Так, до вечора 13 травня росіяни запустили по Україні 753 ударні БпЛА та дрони-імітатори, ППО збила 710. А з урахуванням нічної атаки, за добу було понад 892 ворожі безпілотники.
Уночі атака продовжилася: війська рф запустили по Україні 731 засіб повітряного нападу — 56 ракет і 675 БпЛА безпілотників. Більшість було збито, але зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.
Військові наголошують: атака ще триває, повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу.
