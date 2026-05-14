Страшні кадри з Києва: росія зруйнувала багатоповерхівку, загиблих вже троє. ФОТО





Київ перебував під російською атакою із застосуванням ударних безпілотників, крилатих ракет, випущених зі стратегічної авіації, та балістики з районів Брянська та Курська. Станом на 10:59 відомо про трьох загиблих людей, повідомили в ДСНС.



Очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що у Солом'янському районі палав автомобіль, а в Оболонському пошкоджено нежитлову будівлю.



Найгірші пошкодження – в Дарницькому, де удар зруйнував дім і під завалами опинилися люди.



Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях, повідомив президент.



"Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура", – сказав він.



Пошкоджено 11 багатоповерхових житлових будинків, 27 автомобілів, супермаркет, два автосалони, дві автозаправні станції, бізнес-центр та СТО.



Київ перебував під російською атакою із застосуванням ударних безпілотників, крилатих ракет, випущених зі стратегічної авіації, та балістики з районів Брянська та Курська.Станом на 10:59 відомо про трьох загиблих людей, повідомили в ДСНС, пише LB.ua

