У Луцьку патрульні підтримали 8-річну дівчинку, яка перебувала в укритті без дорослих

У Луцьку патрульні подбали про дитину під час повітряної тривоги.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора під час ворожої атаки на місто до командира роти ТОР звернулися небайдужі громадяни та повідомили, що в одному з укриттів перебуває схвильована малолітня дитина без нагляду дорослих.

Очевидці також розповіли, що під час повітряної тривоги дівчинка загубилася та перебувала у громадському транспорті неподалік місця прильоту.

Поліцейський одразу заспокоїв та підтримав дитину, а також встановив дані рідних і їхню адресу проживання. Згодом 8-річну дівчинку безпечно доставили додому, до сім’ї.
Перед тим як попрощатися, патрульний подарував дівчинці шеврон патрульної поліції — як маленький знак підтримки та нагадування, що поруч завжди є ті, хто готові допомогти.
