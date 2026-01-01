У Луцьку патрульні підтримали 8-річну дівчинку, яка перебувала в укритті без дорослих
Сьогодні, 13:00
У Луцьку патрульні подбали про дитину під час повітряної тривоги.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора під час ворожої атаки на місто до командира роти ТОР звернулися небайдужі громадяни та повідомили, що в одному з укриттів перебуває схвильована малолітня дитина без нагляду дорослих.
Очевидці також розповіли, що під час повітряної тривоги дівчинка загубилася та перебувала у громадському транспорті неподалік місця прильоту.
Поліцейський одразу заспокоїв та підтримав дитину, а також встановив дані рідних і їхню адресу проживання. Згодом 8-річну дівчинку безпечно доставили додому, до сім’ї.
Перед тим як попрощатися, патрульний подарував дівчинці шеврон патрульної поліції — як маленький знак підтримки та нагадування, що поруч завжди є ті, хто готові допомогти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора під час ворожої атаки на місто до командира роти ТОР звернулися небайдужі громадяни та повідомили, що в одному з укриттів перебуває схвильована малолітня дитина без нагляду дорослих.
Очевидці також розповіли, що під час повітряної тривоги дівчинка загубилася та перебувала у громадському транспорті неподалік місця прильоту.
Поліцейський одразу заспокоїв та підтримав дитину, а також встановив дані рідних і їхню адресу проживання. Згодом 8-річну дівчинку безпечно доставили додому, до сім’ї.
Перед тим як попрощатися, патрульний подарував дівчинці шеврон патрульної поліції — як маленький знак підтримки та нагадування, що поруч завжди є ті, хто готові допомогти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські добровольці-поліцейські отримали нагороди на фронті
Сьогодні, 13:11
У Луцьку патрульні підтримали 8-річну дівчинку, яка перебувала в укритті без дорослих
Сьогодні, 13:00
СБУ зловила зрадника, який коригував удари росіян по Харкову
Сьогодні, 11:45