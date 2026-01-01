Біля Луцька горів житловий будинок
Сьогодні, 17:07
Поблизу Луцька рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку. На щастя, потерпілих немає.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежа трапилася сьогодні на дачному масиві «Діброва» Підгайцівської громади. Повідомлення про займання надійшло о 12:59, а вже через 17 хвилин надзвичайники за допомогою водяних стволів ліквідували пожежу.
Причину пожежі встановлюють фахівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежа трапилася сьогодні на дачному масиві «Діброва» Підгайцівської громади. Повідомлення про займання надійшло о 12:59, а вже через 17 хвилин надзвичайники за допомогою водяних стволів ліквідували пожежу.
Причину пожежі встановлюють фахівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Удар по Києву: з-під завалів дістали тіло 12-річної дівчини, кількість загиблих зросла до семи
Сьогодні, 18:02
Біля Луцька горів житловий будинок
Сьогодні, 17:07
Обстріл Волині: у якому стані постраждалі від російської атаки
Сьогодні, 16:46
Перестало битися серце військового з Волині Юрія Шевчука
Сьогодні, 15:45