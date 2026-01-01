Біля Луцька горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Пожежа трапилася сьогодні на дачному масиві «Діброва» Підгайцівської громади. Повідомлення про займання надійшло о 12:59, а вже через 17 хвилин надзвичайники за допомогою водяних стволів ліквідували пожежу.

Причину пожежі встановлюють фахівці.



Поблизу Луцька рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку. На щастя, потерпілих немає.

