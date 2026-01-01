Удар по Києву: з-під завалів дістали тіло 12-річної дівчини, кількість загиблих зросла до семи





Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише



Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дарницькому районі тіло 12-річної дівчинки. Пошуково-рятувальна операція триває.



Кількість загиблих внаслідок влучання у багатоквартирний будинок зросла до 7 людей, повідомили у ДСНС.



За останніми даними, у місті ще 40 людей постраждали. Серед них є дві дитини, зокрема, місячне немовля. Його та ще 30 людей шпиталізували.



Оскільки рятувально-пошукові роботи ще тривають, інформація щодо потерпілих уточнюється. Міністерство внутрішніх справ має інформацію щодо більш як 10 зниклих безвісти.



Загалом у Києві є пошкодження на 20 локаціях. Ідеться про звичайні житлові будинки, школу, ветеринарну клініку та іншу суто цивільну інфраструктуру, повідомив президент Зеленський.



Про атаку



Напередодні, 13 травня, Головне управління розвідки попередило, що росія почала комбіновану повітряну атаку проти України, яка може мати тривалий характер. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про передислокацію російської тактичної авіації — це може свідчити про підготовку до масованого удару по Україні.



За даними розвідників, у першій хвилі атаки окупанти застосовують значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України й ураження цивільних обʼєктів. А надалі запускають значну кількість крилатих ракет повітряного й морського базування, а також балістики.



Так, до вечора 13 травня росіяни запустили по Україні 753 ударні БпЛА та дрони-імітатори, ППО збила 710. А з урахуванням нічної атаки, за добу було понад 892 ворожі безпілотники.



Уночі атака продовжилася: війська рф запустили по Україні 731 засіб повітряного нападу — 56 ракет і 675 БпЛА безпілотників. Більшість було збито, але зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Унаслідок російської атаки на Київ загинули семеро людей. Серед них — 12-річна дівчина.

