Обережно, магнітний шторм: сонячна активність 15 травня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У п’ятницю, 15 травня, за прогнозами фахівців, Землю накриє магнітний шторм із К-індексом 6-7 (червоний рівень), причиною якого стали потужні спалахи на сонці та подальші викиди корональної маси, спрямовані в бік Землі.
Очікується, що пік геомагнітної активності припаде саме на п’ятницю, коли магнітосфера планети опиниться під значним впливом сонячного вітру. Магнітні бурі такого рівня вважають сильними, і вони можуть помітно впливати не тільки на самопочуття метеозалежних людей, а й на роботу деяких технічних систем і засобів зв’язку.
Лікарі рекомендують у день магнітного шторму знизити фізичні та емоційні навантаження, уникати стресів, пити більше води і приділити увагу повноцінному відпочинку. Також бажано обмежити вживання кофеїну та алкоголю, які можуть додатково навантажувати організм.
Крім того, в період підвищеної сонячної активності зростає ймовірність спостереження північного сяйва, і за сприятливих умов його можна буде побачити навіть у нижчих широтах, ніж зазвичай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У п’ятницю, 15 травня, за прогнозами фахівців, Землю накриє магнітний шторм із К-індексом 6-7 (червоний рівень), причиною якого стали потужні спалахи на сонці та подальші викиди корональної маси, спрямовані в бік Землі.
Очікується, що пік геомагнітної активності припаде саме на п’ятницю, коли магнітосфера планети опиниться під значним впливом сонячного вітру. Магнітні бурі такого рівня вважають сильними, і вони можуть помітно впливати не тільки на самопочуття метеозалежних людей, а й на роботу деяких технічних систем і засобів зв’язку.
Лікарі рекомендують у день магнітного шторму знизити фізичні та емоційні навантаження, уникати стресів, пити більше води і приділити увагу повноцінному відпочинку. Також бажано обмежити вживання кофеїну та алкоголю, які можуть додатково навантажувати організм.
Крім того, в період підвищеної сонячної активності зростає ймовірність спостереження північного сяйва, і за сприятливих умов його можна буде побачити навіть у нижчих широтах, ніж зазвичай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Обережно, магнітний шторм: сонячна активність 15 травня
Сьогодні, 01:30
15 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЗСУ стали найпотужнішою армією Європи, - Рубіо
14 травня, 23:19
Цех картонних коробок на Волині виставили на продаж за понад 1 млн грн: що відомо про аукціон
14 травня, 22:43
У ТРЦ «Порт City» змінюють тарифи на паркування
14 травня, 22:12