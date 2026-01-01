США готові зробити все можливе, щоб закінчити війну в Україні, - Рубіо

Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий продовжувати сприяти, щоб домогтися завершення війни в Україні.



Про це повідомляє



За словами Рубіо, США готові і підготовлені до того, щоб зробити все можливе для досягнення результату. Він підкреслив, що такі атаки, як була по Києву, це чергове нагадування, чому війна має завершитися.



"Щоразу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадування про те, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова війна, і чому їй потрібно покласти край. І США готові і підготовлені зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни, і, сподіваюся, в якийсь момент випаде нагода знову зіграти цю роль", - сказав він журналістам під час візиту до Індії.



Також він прокоментував свою телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Держсекретар повідомив, що російський чиновник передав йому послання від глави Кремля володимира путіна, яке призначене для президента США Дональда Трампа. За словами Рубіо, він уже передав це послання лідеру США.



Крім того, він применшив припущення про те, що вчорашньою заявою РФ закликала саме США вивести своїх співробітників посольства з Києва. Рубіо каже, що Москва загалом попередила дипломатичні представництва про те, що столиця України залишається небезпечною.



"Небезпека у всіх цих війнах, у міру їх продовження, полягає в тому, що завжди існує загроза ескалації", - додав він.



Завершення війни в Україні



Нагадаємо, кілька днів тому Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією зараз перебувають "на паузі". При цьому він зазначив, що Вашингтон допускає їхнє відновлення за певних умов.



До слова, вчора президент України Володимир Зеленський зустрічався з фракцією "Слуги народу". На цьому засіданні він сказав, що гаряча фаза війни в США може бути закінчена вже до листопада цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Держсекретар СШАзаявив, що Вашингтон готовий продовжувати сприяти, щоб домогтися завершення війни в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста "Радіо Свобода Європа" Алекса Рауфоглу в соцмережі Х.За словами Рубіо, США готові і підготовлені до того, щоб зробити все можливе для досягнення результату. Він підкреслив, що такі атаки, як була по Києву, це чергове нагадування, чому війна має завершитися."Щоразу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадування про те, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова війна, і чому їй потрібно покласти край. І США готові і підготовлені зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни, і, сподіваюся, в якийсь момент випаде нагода знову зіграти цю роль", - сказав він журналістам під час візиту до Індії.Також він прокоментував свою телефонну розмову з главою МЗС РФ. Держсекретар повідомив, що російський чиновник передав йому послання від глави Кремля, яке призначене для президента США. За словами Рубіо, він уже передав це послання лідеру США.Крім того, він применшив припущення про те, що вчорашньою заявою РФ закликала саме США вивести своїх співробітників посольства з Києва. Рубіо каже, що Москва загалом попередила дипломатичні представництва про те, що столиця України залишається небезпечною."Небезпека у всіх цих війнах, у міру їх продовження, полягає в тому, що завжди існує загроза ескалації", - додав він.Нагадаємо, кілька днів тому Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією зараз перебувають "на паузі". При цьому він зазначив, що Вашингтон допускає їхнє відновлення за певних умов.До слова, вчора президент Українизустрічався з фракцією "Слуги народу". На цьому засіданні він сказав, що гаряча фаза війни в США може бути закінчена вже до листопада цього року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію