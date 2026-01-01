На війні загинули двоє лучан
Сьогодні, 09:09
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому «на щиті» повернуться лучани Ткачук Валерій Вікторович (12.04.1983 р.н.) та Васейчук Валерій Леонідович (15.08.1980 р.н.).
Про це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.
Валерій Ткачук загинув 12 листопада 2024 року у районі населеного пункту Трудове Донецької області.
Валерій Васейчук загинув 22 травня 2026 року у районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області.
«Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять полеглим Героям!» - зазначили у муніципалітеті.
