На війні загинули двоє лучан

Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому «на щиті» повернуться лучани Ткачук Валерій Вікторович (12.04.1983 р.н.) та Васейчук Валерій Леонідович (15.08.1980 р.н.).

Про це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.

Валерій Ткачук загинув 12 листопада 2024 року у районі населеного пункту Трудове Донецької області.

Валерій Васейчук загинув 22 травня 2026 року у районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області.

«Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять полеглим Героям!» - зазначили у муніципалітеті.

