Мотоциклісти, які знищили посіви буряка на Волині, купили дрони для ЗСУ

завдані посівам цукрових буряків. Кожен водій мотоцикла передав по одному дрону для потреб 3-ї окремої штурмової бригади.

Про це розповіла агрономка Юлія Кротач, пише



Саме таку компенсацію вона просила у мотоциклістів і їхніх батьків. Зі слів жінки, четверо водіїв, зокрема троє через своїх батьків, переказали кошти на придбання чотирьох безпілотників. Вартість одного дрона — 22900 гривень. Загальна сума закупівлі склала 91600 гривень.







"Це важка праця, нам дуже важко вирощувати врожай, погодні умови не сприяють, також війна в країні, дуже важко знайти людей. Це дуже багато сил, праці, любові вкладено в цю землю. Тому давайте будемо берегти цю землю, а не знищувати її!" — звернулася агрономка до мотоциклістів.



Агрономка зазначила, що родини мотоциклістів не попросили вибачення у фермерського господарства і від коментарів відмовилися. Також із сімʼями учасників інциденту не вдалося сконтактувати і журналістам.



Що відомо про пошкодження посівів мотоциклістами



У квітні 2026 року неповнолітні мотоциклісти пошкодили поле із посівами цукрових буряків на кількох гектарах поля у Зимнівській громаді. Згодом правоохоронці встановили, що до інциденту причетні четверо жителів Володимирського району 2007, 2008, 2009 та 2010 років народження.



Після розголосу агрономка Юлія Кротач написала заяву до поліції та запропонувала винуватцям альтернативний спосіб відшкодування збитків — замість компенсації господарству придбати дрони для військових. За попередніми даними, сума збитків становила орієнтовно 200 тисяч гривень.



У поліції повідомляли, що на учасників події склали адміністративні матеріали за псування сільськогосподарських угідь, а також за керування транспортом без відповідних документів. Оскільки троє водіїв були неповнолітніми, штрафи отримали їхні батьки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

