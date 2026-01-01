Чим завершився скандал із знищеними посівами у Зимнівській громаді: подробиці





Нагадаємо, раніше ми писали, що підлітки на мотоциклах заїхали на поле та пошкодили посіви цукрового буряка. Юлія Кротач також зазначала, що подібні випадки трапляються не вперше, а сам момент порушення та мотоциклістів вдалося зафіксувати.



Тоді агрономка звернулася до батьків підлітків, однак, не дочекавшись реакції, подала заяву до поліції. Згодом Юлія Кротач записала відеозвернення до мотоциклістів, у якому наголосила, що пошкодження полів є неприпустимим, адже за кожним урожаєм стоїть велика праця.



Оскільки частина учасників інциденту була неповнолітньою, агрономка запропонувала умови, за яких готова була відкликати заяву: придбання дронів для Збройних сил України за участі батьків та публічне вибачення на відео.



Нині Юлія Кротач повідомила, що домовленостей вдалося досягти.



«Ми вирішили поле не пересівати, залишити як є, тому що цукровий буряк все-таки закриває міжряддя. Так, тут уже буде недотримана врожайність, але нам відшкодували дрони, так як ми і просили для Третьої окремої штурмової бригади — чотири дрони. Кожен мотоцикліст “відшкодував” по дрону. Точніше — їхні батьки, бо троє із них були неповнолітні», — розповіла вона у відео.



Також, за її словами, на батьків неповнолітніх були накладені штрафи через те, що діти перебували за кермом мотоциклів.



У своєму зверненні агрономка також закликала мотоциклістів не нищити поля та поважати працю людей.



«Ворог і так знищує наші поля. Нам дуже важко вирощувати врожай: погодні умови не сприяють, війна в країні, складно знайти людей на роботу. У цю землю вкладено дуже багато сил, праці та любові», — зазначила Юлія Кротач.



Вона наголосила, що подібна проблема є актуальною не лише для одного поля чи одного господарства, адже після розголосу стало зрозуміло, що з подібними випадками стикаються й інші аграрії.



«Тому хочеться попросити: давайте берегти цю землю, а не знищувати її», — звернулася агрономка.

