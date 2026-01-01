Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 24 травня

Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 24 травня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 24 травня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-11°, вдень 23-25°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 21-26°

