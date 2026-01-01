У Маневицькій виправній колонії викрили канал збуту наркотиків

Прокурори скерували до суду кримінальне провадження щодо шести людей, які налагодили схему постачання наркотичних засобів у Маневицьку виправну колонію №42.Про це повідомили на сайті Волинської обласної прокуратури.Троє засуджених, які відбували покарання у виправній колонії, залучивши трьох спільників з волі, організували канал незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту в установі виконання покарань метадону.Окрім того, двоє із засуджених ошукували громадян, розміщуючи в мережі Інтернет оголошення від жінок про надання інтимних послуг. Після надходження на банківські картки від клієнтів передоплати за послуги вони зникали і більше не виходили на зв'язок.Усього задокументували 9 фактів пересилання з метою збуту наркотичного засобу до виправної колонії, 3 факти збуту метадону в установі, а також встановили 2 факти шахрайських дій.Усіх шістьох обвинувачують у вчиненні за попередньою змовою групою осіб незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів у місцях позбавлення волі (частина 2 статті 307 КК України).