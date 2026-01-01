Мільйонні борги перед лікарями у Любомлі: суд вирішив долю керівника ТМО





Проте суд закрив провадження щодо Івана Маїла, визнавши керівника невинуватим, оскільки заборгованість назбиралася за часів попереднього керівництва, повідомляє інтернет-видання



Протокол про адмінправопорушення за ч. 1 ст. 41 КУпАП склав головний державний інспектор Управління інспекційної діяльності у Волинській області. За матеріалами перевірки, у медзакладі систематично порушували терміни виплат.



Позапланова перевірка охопила майже весь 2025-тий рік. Аудитори виявили величезні заборгованості перед персоналом. Станом на 1-ше грудня 2025-го року борг із зарплати за жовтень становив понад 3,6 млн грн. На момент початку перевірки (15 грудня) лікарня не розрахувалася із 333-ма працівниками за жовтень (3,6 млн грн) та листопад (4,87 млн грн). Крім того, семи звільненим у жовтні-листопаді працівникам (серед яких водії, медсестри, санітарка та адміністратор) не виплатили понад 113 тис. грн розрахункових коштів.



Інспектори також зауважили, що за наявності боргів підприємство проводило інші платежі: оплачувало податки, електроенергію, пальне та сторонні послуги.



Сам чинний генеральний директор на засідання суду не з’явився, але подав клопотання про закриття справи. Чоловік пояснив, що його призначили на посаду лише 17 жовтня 2025 року.



Борги із заробітної плати, які зафіксувала Держпраці, формувалися протягом усього 2025 року (і навіть за грудень 2024 року) — тобто задовго до того, як він очолив Любомльське ТМО. У цей період він не мав жодного стосунку до фінансово-господарської діяльності лікарні.



Суд дослідив матеріали справи та підтвердив, що заборгованість із виплати заробітної плати існувала станом на початок 2025-го року та виникла задовго до початку виконання чинним директором організаційно-розпорядчих функцій.



Більше того, судді зазначили, що новий керівник після свого призначення одразу почав вживати заходів для стабілізації ситуації та виплати грошей, що підтверджується звітами про фінансові операції за кінець 2025-го – січень 2026-го року. Доказів його особистої вини чи умисної бездіяльності інспекція не надала.



Суд дійшов висновку про відсутність складу адміністративного правопорушення в діях гендиректора та повністю закрив справу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любомльський районний суд розглянув справу про адміністративне правопорушення щодо генерального директора КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання». Очільника лікарні звинувачували у порушенні трудового законодавства через несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам.Проте суд закрив провадження щодо Івана Маїла, визнавши керівника невинуватим, оскільки заборгованість назбиралася за часів попереднього керівництва, повідомляє інтернет-видання «БУГ» з посиланням на постанову суду.Протокол про адмінправопорушення за ч. 1 ст. 41 КУпАП склав головний державний інспектор Управління інспекційної діяльності у Волинській області. За матеріалами перевірки, у медзакладі систематично порушували терміни виплат.Позапланова перевірка охопила майже весь 2025-тий рік. Аудитори виявили величезні заборгованості перед персоналом. Станом на 1-ше грудня 2025-го року борг із зарплати за жовтень становив понад 3,6 млн грн. На момент початку перевірки (15 грудня) лікарня не розрахувалася із 333-ма працівниками за жовтень (3,6 млн грн) та листопад (4,87 млн грн). Крім того, семи звільненим у жовтні-листопаді працівникам (серед яких водії, медсестри, санітарка та адміністратор) не виплатили понад 113 тис. грн розрахункових коштів.Інспектори також зауважили, що за наявності боргів підприємство проводило інші платежі: оплачувало податки, електроенергію, пальне та сторонні послуги.Сам чинний генеральний директор на засідання суду не з’явився, але подав клопотання про закриття справи. Чоловік пояснив, що його призначили на посаду лише 17 жовтня 2025 року.Борги із заробітної плати, які зафіксувала Держпраці, формувалися протягом усього 2025 року (і навіть за грудень 2024 року) — тобто задовго до того, як він очолив Любомльське ТМО. У цей період він не мав жодного стосунку до фінансово-господарської діяльності лікарні.Суд дослідив матеріали справи та підтвердив, що заборгованість із виплати заробітної плати існувала станом на початок 2025-го року та виникла задовго до початку виконання чинним директором організаційно-розпорядчих функцій.Більше того, судді зазначили, що новий керівник після свого призначення одразу почав вживати заходів для стабілізації ситуації та виплати грошей, що підтверджується звітами про фінансові операції за кінець 2025-го – січень 2026-го року. Доказів його особистої вини чи умисної бездіяльності інспекція не надала.Суд дійшов висновку про відсутність складу адміністративного правопорушення в діях гендиректора та повністю закрив справу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію