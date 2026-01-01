Знову втрати: на війні загинули два Герої з Луцької громади

Знову втрати: на війні загинули два Герої з Луцької громади
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади.
Додому “на щиті” повернуться лучани Вибач Олександр Ігорович (06.06.1987 р. н.) та Четвериков Сергій Леонідович (06.08.1974 р.н.).

Про це повідомила секретар Луцької міської ради, виконуюча обов'язки Луцького міського голови Катерина Шкльода.

Олександр Вибач загинув 28 грудня 2025 року у районі населеного пункту Садки Сумської області.

Сергій Четвериков загинув 21 травня 2026 року в районі населеного пункту Дружківка Донецької області.

"Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.
Вічна і світла пам'ять полеглим Героям!", - йдеться у дописі.

Висловлюємо співчуття рідним та близким Героїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловіка на Волині, який позбавив життя власну матір, госпіталізують до психіатричної лікарні
Сьогодні, 16:02
Знову втрати: на війні загинули два Герої з Луцької громади
Сьогодні, 15:01
Мільйонні борги перед лікарями у Любомлі: суд вирішив долю керівника ТМО
Сьогодні, 14:12
АМКУ оштрафував бізнесмена і його родичку, які розіграли п’ять земельних аукціонів на Волині
Сьогодні, 13:16
Вікторія Струсь встановила національний рекорд у Луцьку: 18 годин бурпі
Сьогодні, 12:11
Медіа
відео
1/8