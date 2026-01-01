Знову втрати: на війні загинули два Герої з Луцької громади



Додому “на щиті” повернуться лучани Вибач Олександр Ігорович (06.06.1987 р. н.) та Четвериков Сергій Леонідович (06.08.1974 р.н.).



Про це повідомила секретар Луцької міської ради, виконуюча обов'язки Луцького міського голови Катерина Шкльода.



Олександр Вибач загинув 28 грудня 2025 року у районі населеного пункту Садки Сумської області.



Сергій Четвериков загинув 21 травня 2026 року в районі населеного пункту Дружківка Донецької області.



"Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна і світла пам'ять полеглим Героям!", - йдеться у дописі.



Висловлюємо співчуття рідним та близким Героїв.

