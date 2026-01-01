Чоловіка на Волині, який позбавив життя власну матір, госпіталізують до психіатричної лікарні





Про це журналісти



Хронологія трагедії

Нагадаємо, трагічна подія сталася вранці 30-го грудня 2025-го року.



Як встановило слідство, між 5-тою та 8-ою годинами ранку в приміщенні літньої кухні між 50-річним чоловіком та його 75-річною матір’ю виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин. Перебуваючи у стані важкого сп’яніння, син схопив сокиру та завдав жінці численних ударів по голові. Отримані травми, серед яких відкрита черепно-мозкова травма та масивні переломи кісток черепа, виявилися смертельними , пенсіонерка загинула на місці.



Уже о 08:19 на лінію «103» надійшов виклик про потребу екстреної медичної допомоги, а о 08:21 поліція зафіксувала повідомлення про виявлення тіла жінки без ознак життя.



Після скоєного чоловік намагався вчинити самогубство, завдавши собі удару ножем у живіт. Проте поліцейські, які оперативно прибули на виклик, зафіксували на нагрудні камери момент затримання та припинили спробу суїциду. Пораненого зловмисника госпіталізували до Любомльського ТМО, де медикам вдалося врятувати йому життя.



На місці події правоохоронці вилучили низку речових доказів зі слідами речовини бурого кольору, зокрема дві сокири, ножі, молоток та частину вил. Дії нападника спочатку кваліфікували за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).



Що показала експертиза?

Згідно з висновком комплексної судової психолого-психіатричної експертизи від 10-го березня 2026-го року, підсудний страждає на психічні та поведінкові розлади внаслідок хронічного вживання алкоголю (синдром залежності).



Експерти встановили, що в момент вчинення злочину чоловік перебував у стані гострого психотичного розладу – алкогольного делірію (так званої «білої гарячки»). Через цей стан він повністю не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними, тому його визнано неосудним.



Водночас медики зазначили, що наразі за своїм психічним станом він може постати перед судом, але потребує застосування примусових заходів медичного характеру.



Дослідивши всі докази, Любомльський районний суд дійшов висновку, що чоловік вчинив суспільно небезпечне діяння у стані неосудності.



Ухвалою суду підозрюваному продовжили запобіжний захід: його поміщено до Обласної психіатричної лікарні с. Орлівка Рівненської обласної ради в умовах, що виключають його небезпечну поведінку. Там він перебуватиме щонайменше до 30-го травня 2026-го року, де проходитиме примусове лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд розглянув справу щодо моторошного вбивства, яке сталося наприкінці минулого року в селі Гуща Ковельського (раніше Любомльського) району. Чоловіка, який жорстоко позбавив життя свою матір, визнали неосудним. Його госпіталізують до спеціалізованого психіатричного закладу.Про це журналісти «БУГу» дізналися з ухвали Любомльського районного суду.Хронологія трагедіїНагадаємо, трагічна подія сталася вранці 30-го грудня 2025-го року.Як встановило слідство, між 5-тою та 8-ою годинами ранку в приміщенні літньої кухні між 50-річним чоловіком та його 75-річною матір’ю виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин. Перебуваючи у стані важкого сп’яніння, син схопив сокиру та завдав жінці численних ударів по голові. Отримані травми, серед яких відкрита черепно-мозкова травма та масивні переломи кісток черепа, виявилися смертельними , пенсіонерка загинула на місці.Уже о 08:19 на лінію «103» надійшов виклик про потребу екстреної медичної допомоги, а о 08:21 поліція зафіксувала повідомлення про виявлення тіла жінки без ознак життя.Після скоєного чоловік намагався вчинити самогубство, завдавши собі удару ножем у живіт. Проте поліцейські, які оперативно прибули на виклик, зафіксували на нагрудні камери момент затримання та припинили спробу суїциду. Пораненого зловмисника госпіталізували до Любомльського ТМО, де медикам вдалося врятувати йому життя.На місці події правоохоронці вилучили низку речових доказів зі слідами речовини бурого кольору, зокрема дві сокири, ножі, молоток та частину вил. Дії нападника спочатку кваліфікували за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).Що показала експертиза?Згідно з висновком комплексної судової психолого-психіатричної експертизи від 10-го березня 2026-го року, підсудний страждає на психічні та поведінкові розлади внаслідок хронічного вживання алкоголю (синдром залежності).Експерти встановили, що в момент вчинення злочину чоловік перебував у стані гострого психотичного розладу – алкогольного делірію (так званої «білої гарячки»). Через цей стан він повністю не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними, тому його визнано неосудним.Водночас медики зазначили, що наразі за своїм психічним станом він може постати перед судом, але потребує застосування примусових заходів медичного характеру.Дослідивши всі докази, Любомльський районний суд дійшов висновку, що чоловік вчинив суспільно небезпечне діяння у стані неосудності.Ухвалою суду підозрюваному продовжили запобіжний захід: його поміщено до Обласної психіатричної лікарні с. Орлівка Рівненської обласної ради в умовах, що виключають його небезпечну поведінку. Там він перебуватиме щонайменше до 30-го травня 2026-го року, де проходитиме примусове лікування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію