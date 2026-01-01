АМКУ оштрафував бізнесмена і його родичку, які розіграли п’ять земельних аукціонів на Волині

Руслана Роговського та підприємицю Валентину Чижевську за змову на п’яти земельних аукціонах. Йшлося про право оренди ділянок у заказнику в Ковельському районі.



Про викриту змову йдеться у рішенні Західного міжобласного територіального відділення АМКУ від 17 березня 2026 року, пише



У листопаді 2024 року Турійська селищна рада провела п’ять аукціонів з продажу права оренди земельних ділянок навколо озера Болотне, яке розташоване в загальнозоологічному заказнику місцевого значення «Озерянський». В усіх п’яти аукціонах брали участь лише двоє учасників — підприємиця Валентина Чижевська та Руслан Роговський, який має бізнес у Луцьку. Цікаво, що обоє спритників задовго до цього володіли ділянками і маєтками поблизу.



За кожен лот жінка пропонувала більше – у середньому на 250 гривень за ділянку. Одержавши перемогу, Чижевська не підписала жодного з договорів. Відтак лоти дісталися її конкуренту. Руслан Роговський підписав усі п’ять договорів оренди з Турійською селищною радою 16 січня 2025 року строком на 5 років.



14 жовтня 2025 року Західне міжобласне територіальне відділення АМКУ розпочало справу за ознаками вчинення Роговським та Чижевською порушення законодавства про захист економічної конкуренції.



У березні 2026-го антимонопольники оприлюднили рішення, у якому навели чотири групи доказів змови між цими учасниками торгів.



За рішенням АМКУ, Роговський та Чижевська узгодили свою поведінку на земельних торгах, вчинили антиконкурентні дії, що позбавило Турійську селищну раду можливості отримати найвищу ціну за оренду ділянок.



АМКУ оштрафував Чижевську та Роговського загалом на 13,4 тис грн кожного. Штрафи відносно невеликі, оскільки річна орендна плата за договорами також невелика – від понад 1,3 тис грн до 7,9 тис гривень за кожну ділянку. Штрафи розраховувалися окремо за кожен лот: від тисячі до 5,5 тис грн.



Окрім грошового стягнення, підприємиця Валентина Чижевська потрапила до «чорного списку» АМКУ та втратила право брати участь у закупівлях та аукціонах протягом трьох років.





