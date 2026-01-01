Вікторія Струсь встановила національний рекорд у Луцьку: 18 годин бурпі

Вікторія Струсь виконувала вправу бурпі протягом 18 годин поспіль.



Про це пише



Головним мотивом для дівчини став девіз: «Я не здаюся, бо не здаються вони». Спортивний виклик став благодійною платформою для збору коштів на потреби українських військових. Донатити можна було безпосередньо у залі або під час онлайн-трансляції у соцмережах.



Аукціони під час марафону



Поки спортсменка долала виснажливу дистанцію, у залі не припинявся рух. Організатори проводили благодійні аукціони, де кожен проданий лот не лише поповнював збір для армії, а й емоційно підбадьорював Вікторію.



Протягом усього марафону поруч із Вікторією була її команда та найближчі – мама, брат, бабуся й дідусь.



Чистоту рекорду контролювали представники Національного Реєстру Рекордів України. Вони ретельно фіксували кожне виконання вправи та стежили за чітким дотриманням правил.



Фінальний результат



Після виснажливого марафону представник Книги рекордів оголосив офіційний результат – 4 831 повторення.



Кульмінацією дня стало вручення сертифіката про фіксацію рекорду, медалі та символічні обійми під оплески глядачів.



«Я безмежно вдячна за цю шалену підтримку. Всім, хто вболівав, коли було неймовірно важко... Насправді, ця підтримка – безцінна. Чесно кажучи, це наш спільний рекорд!» – поділилася емоціями новоспечена рекордсменка.





У спорткомплексі Луцького національного технічного університету (ЛНТУ) зафіксували унікальний рекорд України. Молода спортсменка виконувала вправу бурпі протягом 18 годин поспіль.

