Сотні тисяч претендентів на грін-карту мусять виїхати з США через нові правила Трампа





Що змінилося



Раніше претенденти на постійне проживання могли подавати документи, перебуваючи в США.



Тепер Служба громадянства та імміграції зобов'язала їх повертатися додому на весь час розгляду - процес, який може тривати від кількох місяців до кількох років. Передбачені виключення для "надзвичайних обставин".



Наслідки



Нове правило розлучатиме сім'ї, змушуватиме людей залишати роботу і руйнуватиме усталені зв'язки в громадах.



Критики вказують, що це вдарить насамперед по висококваліфікованих спеціалістах - лікарях, інженерах, дослідниках. У 2024 фіскальному році постійне проживання отримали близько 1,4 млн осіб.



Реакція



Нове правило вже зіткнулося з хвилею критики від юристів, законодавців і правозахисників. Директор з імміграційних досліджень Cato Institute назвав його "нелогічним" і попередив: воно відштовхне таланти до інших країн і зробить США менш конкурентоспроможними для бізнесу.



Демократичні конгресмени заявили, що Трамп "навмисно ускладнює легальну імміграцію".



Контекст



Нове правило - частина широкої кампанії адміністрації Трампа щодо обмеження як нелегальної, так і легальної імміграції. Раніше адміністрація скасувала тимчасовий захищений статус для кількох країн, зупинила прийом біженців і обмежила робочі та студентські візи.

Адміністрація Трампа зобов'язала претендентів на грін-карту покидати США і подавати документи з рідної країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.Раніше претенденти на постійне проживання могли подавати документи, перебуваючи в США.Тепер Служба громадянства та імміграції зобов'язала їх повертатися додому на весь час розгляду - процес, який може тривати від кількох місяців до кількох років. Передбачені виключення для "надзвичайних обставин".Нове правило розлучатиме сім'ї, змушуватиме людей залишати роботу і руйнуватиме усталені зв'язки в громадах.Критики вказують, що це вдарить насамперед по висококваліфікованих спеціалістах - лікарях, інженерах, дослідниках. У 2024 фіскальному році постійне проживання отримали близько 1,4 млн осіб.Нове правило вже зіткнулося з хвилею критики від юристів, законодавців і правозахисників. Директор з імміграційних досліджень Cato Institute назвав його "нелогічним" і попередив: воно відштовхне таланти до інших країн і зробить США менш конкурентоспроможними для бізнесу.Демократичні конгресмени заявили, що Трамп "навмисно ускладнює легальну імміграцію".Нове правило - частина широкої кампанії адміністрації Трампа щодо обмеження як нелегальної, так і легальної імміграції. Раніше адміністрація скасувала тимчасовий захищений статус для кількох країн, зупинила прийом біженців і обмежила робочі та студентські візи.

