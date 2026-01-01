Бізнес на гуманітарці: керівник ГО на Волині ввіз 300 автівок та заробив 22 мільйони

Правоохоронці зʼясували, що організатор схеми – керівник громадської організації – спільно зі спільниками підшуковував автомобілі на території країн ЄС, зокрема Польщі та країн Балтії. Вони формували підроблені документи від благодійних організацій та військових частин і забезпечував ввезення авто в Україну через пункти пропуску.Про це інформує Нацполіція.При ввезенні автомобіля в Україну необхідно обов'язково сплатити три основні платежі: акцизний податок, ввізне мито та ПДВ. Аби обійти ці платежі, транспортні засоби ввозилися як гуманітарний вантаж та реєструвалися на благодійні фонди.Пізніше ці автівки виставлялися на продаж через різні онлайн-платформи та соціальні мережі або розбиралися на запчастини.Правоохоронці задокументували, що за такою схемою ділки ввезли та продали 55 автомобілів на понад 7,4 млн грн. Загалом, впродовж 2023–2024 років фігуранти ввезли до України близько 300 автомобілів, з яких щонайменше 130 продали. Припускають, що це принесло ділкам понад 22 млн грн злочинного прибутку.П’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 201-4 (Контрабанда підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.