На фронті загинув прикордонник з Волині Андрій Григола

Обірвалося життя захисника Україниіз села Череваха Маневицької громади. Воїн служив у одному з підрозділів Державної прикордонної служби України та загинув під час виконання бойового завдання 27 березня 2026 року.Про це повідомляє Камінь-Каширська районна військова адміністрація.23, 24 та 25 травня у громаді триватимуть скорботні дні на знак шани та пам’яті про полеглого Героя.Андрій Григола став на захист України у 2025 році, долучившись до лав Державної прикордонної служби. Виконуючи бойове завдання на фронті, воїн віддав життя за Україну та її свободу.Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.