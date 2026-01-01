На фронті загинув прикордонник з Волині Андрій Григола
Сьогодні, 21:15
Обірвалося життя захисника України Андрія Григоли із села Череваха Маневицької громади. Воїн служив у одному з підрозділів Державної прикордонної служби України та загинув під час виконання бойового завдання 27 березня 2026 року.
Про це повідомляє Камінь-Каширська районна військова адміністрація.
23, 24 та 25 травня у громаді триватимуть скорботні дні на знак шани та пам’яті про полеглого Героя.
Андрій Григола став на захист України у 2025 році, долучившись до лав Державної прикордонної служби. Виконуючи бойове завдання на фронті, воїн віддав життя за Україну та її свободу.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.
