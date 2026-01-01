На Харківщині загинув молодший сержант з Волині Андрій Цимбалюк

Знову чорна звістка сколихнула Волинь та Зимнівську громаду… На Харківщині загинув ще один військовослужбовець з Волині.Про це повідомили на сторінці Зимнівської громади."З невимовним болем повідомляємо, що 16 травня 2026 року у Харківської області, мужньо виконуючи військовий обов’язок із захисту України, загинув житель села Селець, молодший сержант, 1986 року народження. Вірний військовій присязі та українському народові, Андрій до останнього подиху боронив рідну землю від російського окупанта. Він віддав найдорожче — власне життя — за нашу свободу, за право жити на своїй землі, за майбутнє України", - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.