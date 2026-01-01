У Ковелі частина жителів на добу залишаться без газу

У волинському місті Ковель частина жителів тимчасово залишаться без газопостачання.Про це повідомляють у Волинській філії «Газмережі».У зв’язку з виконанням ремонтних робіт у м. Ковель тимчасово припинять газопостачання (розподіл природного газу) 535 споживачам у м. Ковель на таких вулицях:вул. Володимирська буд. 140, 140 а, 146, 148, 150, 150 а;с. Городилець,с. Зелена,с. Воля-Ковельська вул. Зарічна.Газопотачання припинять о 10:00 год 27 травня і відновлять о 15:00 год 28 травня.Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами!Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!Для пришвидшення відновлення газопостачання та з метою дотримання вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання необхідно забезпечити:– усунення виявлених технічних порушень,– надання доступу для огляду газопроводів та газових приладів кожного домоволодіння,– відповідність встановлених газових приладів проєкту газифікації,– наявність актів первинної, періодичної перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів.Для уточнення інформації звертайтеся на Контакт-центр: 0 800 303 104.