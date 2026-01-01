Більше 2 років вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель волинянина Вячеслава Філіпчука





Про це повідомляють у Забродівській громаді.



"Більше 2 років вважався зниклим безвісти... Сьогодні, по ДНК експертизі, підтверджено смерть солдата-кулеметника Філіпчука Вячеслава Михайловича, 03.12.1970 р.н., жителя с.Заброди, який загинув 15 лютого 2024 року в районі н.п. Новодарівка Пологівського району Запорізької області", - йдеться у дописі на стоірнці громади.



Про дату та час похорону Героя буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчкття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили загибель військовослужбовця з Волині, якого понад 2 роки вважали зниклим безвісти.Про це повідомляють у Забродівській громаді."Більше 2 років вважався зниклим безвісти... Сьогодні, по ДНК експертизі, підтверджено смерть солдата-кулеметника, 03.12.1970 р.н., жителя с.Заброди, який загинув 15 лютого 2024 року в районі н.п. Новодарівка Пологівського району Запорізької області", - йдеться у дописі на стоірнці громади.Про дату та час похорону Героя буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчкття рідним і близьким загиблого воїна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію