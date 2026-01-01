26 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження волонтер і адвокат(на фото).Також день народження у голови громадської організації «Волинський союз кікбоксингу та рукопашного бою», директора ПП «Скорпіон пульт»Вітаємо усіх призвідників свята, а також іменинників – Івана, Леоніда, Леонтія, Петра, Яна, Анастасію.26 травня у православній церкві вшановують апостолів від 70-ти Карпа та Алфея. У народі - Карпів день.Прикмети Карпова дня пов'язані багато в чому з водоймами:- качки у воді пірнають, а раки повилазили на берег - піде дощ;- комарів багато розвелося - до тепла;- риба на поверхні - чекай негоди.Кажуть, що сьогодні потрібно встати біля квітучої шипшини і подихати її ароматом, то додасться сил і здоров'я.