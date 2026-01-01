В Луцьку перевіряли вулиці й будівлі на доступність для людей з інвалідністю. ВІДЕО, ФОТО





Учасники маршруту ходи стартували поблизу ЦНАПу, далі рухалися вулицею Лесі Українки, проспектом Волі, вулицею Сергія Тимошенка і доїхали до Київського майдану, - повідомляє



Інструктував людей, які зголосилися сісти у крісло колісне і проїхатися вулицями Луцька, ветеран війни Євген Сивопляс.



"Будемо рухатися до Театрального майдану, звідти повертати на проспект Волі і до корпусу ВНУ. Дехто з вас буде швидше пересуватися. Будемо орієнтуватися на тих, хто повільніше пересувається", — сказав організатор заходу.



Серед учасників ходи — заступник Луцького міського голови Валентин Хаймик, який курує напрям безбар’єрності у місті. У крісло колісне, зазначив посадовець, сів уперше.



"Дійсно людям, які сьогодні на кріслах колісних, рухатися таким маршрутом трішки проблематично. Бачимо, що ділянки з люками каналізаційними створюють додаткові проблеми. Є проблеми на мості Шевченка: там пішохідна ділянка, де і я, і моя дружина, коли їхали з візочком з дитиною, дійсно була проблема", — говорить посадовець.



Серед учасників ходи безбар’єрності — інженер-інспектор міського управління капітального будівництва Олександр Ханас. Говорить: мозолі не натер, але руки болять.



"Дуже втомився. А бачу, що є пішохідні переходи, ну, не знаю, я вже трохи втомлений. Є багато перепон. Останнє — це на Соборності, там де ЦНАП, облаштували пандус, але ще багато праці, аби переміщатися. Зараз є проєкти, які опрацьовуються. Попередньо Євген Сивопляс оглядає і каже свої зауваження", — сказав працівник міськради.



Керівник громадської організації "Зруш скелю" Євген Сивопляс зазначив: у безбар’єрності — багато розмов, а дій мало.



"Ми вже півтора роки комунікуємо, наразі в нас з того часу не закрите жодне водовідведення. В нас пониження від пр-ту Волі, 66, від центру реабілітації учасників бойових дій, там вихід на тротуар із транспортного проїзду, ухил, там неможливо пересуватися, на кріслі колісному біля стоматполіклініки, так само пониження ненормативне. Багато викликів із справністю послугів транспортного перевезення, справність апарелей, наявність у водіїв гачків. І, в цілому, навичок допомоги", — сказав активіст.



Над безбар’єрністю на Волині ще потрібно багато працювати, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника обласного управління містобудування та архітектури Василь Василенко. Торік на безбар’єрність в місцевих бюджетах передбачили 48 мільйонів гривень, сказав посадовець, а в цьому році — на 10 мільйонів більше.



"В нас безбар’єрних об’єктів в області – мало. Багато ще не обстежено, лише 3500 об’єктів, але відсотки коливаються від 0% до 2,7%. Це повністю безбар’єрні. Також є ще частково бар’єрні. Я думаю, що відсотків 80-85% є бар’єрними у Луцьку", — говорить керівник управління.



Зі слів посадовця, притягнути до відповідальності керівника установи чи бізнесу, які не створили безбар’єрний простір, станом на сьогодні, складно. Передбачений лише механізм співпраці. Саме це і обговорили чиновники та громадськість під час зустрічі в облдержадміністрації у рамках Національного тижня безбар’єрності, який розпочався нині і триватиме по 31 травня.



Загалом у ході безбар'єрності взяли участь пів сотні людей, зазначила поліцейська департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції Наталія Бартошук.





