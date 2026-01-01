На Волині посеред ночі зупинили п'яного мотоцикліста-порушника. ФОТО

Низку грубих правопорушень виявили патрульні у водія під час комендантської години у одному із міст Волині.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.

24 травня вночі правоохоронці зупинили водія мотоцикла, який рухався без мотошолома та без номерного знака. Під час спілкування з чоловіком інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд на приладі Драгер — результат показав 2,19 проміле.

Ба більше, 20-річний чоловік уже притягувався до відповідальності за керування у стані сп’яніння протягом року. Також патрульні встановили, що він ніколи не отримував посвідчення водія та повторно за рік керував транспортним засобом.
Інспектори відсторонили порушника від керування та склали на нього ряд адміністративних матеріалів.

Закликаємо водіїв бути відповідальними та не наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.

