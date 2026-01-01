Підтвердили загибель на війні воїна з Волині Сергія Запорожця

Волинь знову здригнулася від страшної звістки про втратау на війнізахисника-краянина.Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус."Знову маємо втрату на фронті. 3 травня 2026 року на Сумщині загинув наш Захисник Сергій Запорожець, 1974 року народження. Він вважався зниклим безвісти, але експертиза ДНК підтвердила його загибель", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.