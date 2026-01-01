Волинські шашкісти привезли з чемпіонату світу 15 медалей





Про це 25 травня повідомили у Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", пише



У змаганнях між спортсменами з порушеннями зору перемоги отримали: Зінаїда Мручковська та Галина Мирошниченко. Зінаїда здобула перше місце у класичній партії та два другі місця у рапід та бліц-партії. Галина здобула треті місця у кожній з цих номінацій.



У гравців з ураженням опорно-рухового апарату Людмила Ведерко здобула два перших місця у класичній та рапід-партії. Друге місце отримала у номінації бліц.



У конкурсантів з порушенням слуху шість перших місць у згаданих номінаціях здобули Олена Зануда та Олександр Охотський.



Зі слів заслуженого тренера України, викладача Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи Дмитра Мударісова, волинські спортсмени брали участь у 20 видах програми чемпіонату: класика, рапід та бліц, а також у додаткових категоріях за станом здоров'я та статтю.



Загалом під час чемпіонату світу на честь українських шахітсітв 22 рази лунав Державний Гімн України.

