Режим Лукашенка несе відповідальність за обстріли України

Світлана Тихановська відвідала місце нещодавнього російського удару в Києві та заявила, що режим Олександра Лукашенка є безпосереднім співучасником цієї агресії.



Про це пише



"Сьогодні я на власні очі спостерігала за наслідками вчорашнього російського нападу на Київ", - написала вона в соцмережі X і опублікувала відео на тлі руйнувань.



Тихановська зазначила, що кожен такий удар розкриває справжню суть глави Кремля владіміра путіна та його режиму, який "не визнає ні людського життя, ні міжнародного права".



"І режим Лукашенка несе свою частку відповідальності за це, бо дозволив використовувати білоруську територію для агресії, для запуску ракет та для розміщення російської зброї", - наголосила Тихановська.



Лідерка опозиції запевнила, що білоруси підтримують Україну "не з міркувань політичної коректності, а тому, що відчувають цей біль як власний".



"Ми бачимо вашу мужність після кожного нападу. Це справжня сила. І я переконана: жодна ракета не може зламати націю, яка бореться за свою свободу та гідність", - додала Тихановська.



Як повідомлялося, Тихановська прибула до Києва вранці 25 травня.



Нещодавно український президент повідомив, що владімір путін намагається знову затягнути білоруського очільника Лукашенка в війну проти України. Інформацію про це згодом повідомив і головком Олександр Сирський: він повідомив, що загроза наступу російської армії з території Білорусі реальна.



На початку повномасштабної війни Білорусь дозволила армії окупантів використовувати свою територію для вторгнення на північ України. Зараз Мінськ продовжує надавати росіянам повітряний простір для ударів по українцях дронами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лідерка білоруської опозиціївідвідала місце нещодавнього російського удару в Києві та заявила, що режим Олександра Лукашенка є безпосереднім співучасником цієї агресії.Про це пише LB.ua "Сьогодні я на власні очі спостерігала за наслідками вчорашнього російського нападу на Київ", - написала вона в соцмережі X і опублікувала відео на тлі руйнувань.Тихановська зазначила, що кожен такий удар розкриває справжню суть глави Кремлята його режиму, який "не визнає ні людського життя, ні міжнародного права"."І режим Лукашенка несе свою частку відповідальності за це, бо дозволив використовувати білоруську територію для агресії, для запуску ракет та для розміщення російської зброї", - наголосила Тихановська.Лідерка опозиції запевнила, що білоруси підтримують Україну "не з міркувань політичної коректності, а тому, що відчувають цей біль як власний"."Ми бачимо вашу мужність після кожного нападу. Це справжня сила. І я переконана: жодна ракета не може зламати націю, яка бореться за свою свободу та гідність", - додала Тихановська.Як повідомлялося, Тихановська прибула до Києва вранці 25 травня.Нещодавно український президент повідомив, що владімір путін намагається знову затягнути білоруського очільника Лукашенка в війну проти України. Інформацію про це згодом повідомив і головком: він повідомив, що загроза наступу російської армії з території Білорусі реальна.На початку повномасштабної війни Білорусь дозволила армії окупантів використовувати свою територію для вторгнення на північ України. Зараз Мінськ продовжує надавати росіянам повітряний простір для ударів по українцях дронами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію